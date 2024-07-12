Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:23
Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Köşençiftliği köyündeki denetimlerinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de jandarma ekipleri, 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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