Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, merkeze bağlı Köşençiftliği köyündeki denetimlerinde 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de jandarma ekipleri, 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Önder, Tanal'ı böyle tiye aldı
- Erdoğan emekli için talimatı verdi
- 'Ne kadar kin varmış içinde'
- Dört büyüklerden Mehmet Büyükekşi kararı!
- Türkiye bir 'fırsatını' daha kaybetti
- 'Görevden alınabilirler' iddiası...
- En uyuşuk burçlar hangileridir?
- Yandı, bitti, kül oldu
- CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama
- Soyadı özgürlüğü 'Türk kültürüne uygun' değilmiş