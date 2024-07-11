İstanbul'da kaçak göçmenleri kaçırıp ailelerinden fidye isteyen şüphelilere operasyon: 4 gözaltı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 14:35

Güncelleme: 11.07.2024 - 14:38

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan, Pakistan, İran, Türkiye ve Avrupa ülkeleri rotasındaki sınır bölgelerinden kaçak göçmenlerin geçişlerini organize eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, şüphelilerin sınırı geçen göçmenleri silahla tehdit edip gasbettikleri bazılarını ise rehin alarak ailelerinden fidye istedikleri belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin Fatih'te kaldıkları evler ile kaçak göçmenleri yerleştirdikleri evler tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi ile evleri kontrat yapmadan kiraya veren emlakçı gözaltına alınırken, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca da geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, emlakçı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.