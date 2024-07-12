Evde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
Hakkari'de jandarmanın operasyon düzenlediği evde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Güçlü Mahallesi'ndeki K.Ö.'nün adresinde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı.
Adrese düzenlenen operasyonda, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.
Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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