Evde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Hakkari'de jandarmanın operasyon düzenlediği evde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:22
Evde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Güçlü Mahallesi'ndeki K.Ö.'nün adresinde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 


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