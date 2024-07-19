Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:02
Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında lastik botun içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, bottaki 16'sı çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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