Balıkesir’deki orman yangını saatler sonra kontrol altında: 100 hektar zarar gördü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan orman yangını, bugün saat 05.00 sularında kontrol altına alındı.
Dereçiftlik Mahallesi'nde bulunan arazide dün rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormana sıçradı.
Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 2 uçak, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 4’ü dozer, 2’si treyler 34 iş makinesi ve 110 personel ile müdahale edildi. Balıkesir itfaiyesi ile bölgeye jandarma ve polis TOMA'ları da sevk edildi.
Yangının kırsal Karamanlar Mahallesi'ni tehdit etmesi üzerine mahalle sakinlerinin tahliye edilebilmesi için bölgede 22 otobüs hazır tutuldu.
100 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ
Havanın kararmasıyla karadan müdahale edilebilen yangının ilerlemesi iş makineleriyle de engellenirken, saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgeyi soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangında zarar gören alanın 100 hektar olduğu bildirildi.
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