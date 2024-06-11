Ayvalık ilçesindeki adalarda 3 ton atık toplandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 23 gezi teknesi ile 8 adaya giden 120 kişi, 6 saatlik temizlik sonucu yaklaşık 3 ton atık topladı.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:49
Ayvalık ilçesindeki adalarda 3 ton atık toplandı
Abone Ol google-news

Ayvalık ilçesinde S.S. Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi girişimi TEMA Ayvalık Sorumluluğu, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve spor kulüplerinin desteğiyle adalarda temizlik çalışması yapıldı.

Dün 23 gezi teknesi ile 8 adaya giden 120 gönüllü, 6 saatlik temizlik sonucu yaklaşık 3 ton atık topladı.

Pınar, Yellice, Güneş, Yumurta, Taşlı, Büyük Maden ve Küçük Maden ve Karaada'da yaklaşık 6 saat süren temizli çalışmasında plastik ve cam atıkların yanı sıra 7 bot bulundu.

Yaklaşık 3 ton atık toplandı.


Balıkesir haberleri Ayvalık haberleri atık haberleri

İlgili Haberler

Atık yağ fabrikasında yangın!

Atık yağ fabrikasında yangın!
Bodrum’da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı

Bodrum’da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı
Türkiye'de ilk! Atık su ile üretiliyor: 1 milyon 700 bin rekolte

Türkiye'de ilk! Atık su ile üretiliyor: 1 milyon 700 bin rekolte
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler