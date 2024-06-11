Ayvalık ilçesindeki adalarda 3 ton atık toplandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 23 gezi teknesi ile 8 adaya giden 120 kişi, 6 saatlik temizlik sonucu yaklaşık 3 ton atık topladı.
Ayvalık ilçesinde S.S. Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi girişimi TEMA Ayvalık Sorumluluğu, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve spor kulüplerinin desteğiyle adalarda temizlik çalışması yapıldı.
Dün 23 gezi teknesi ile 8 adaya giden 120 gönüllü, 6 saatlik temizlik sonucu yaklaşık 3 ton atık topladı.
Pınar, Yellice, Güneş, Yumurta, Taşlı, Büyük Maden ve Küçük Maden ve Karaada'da yaklaşık 6 saat süren temizli çalışmasında plastik ve cam atıkların yanı sıra 7 bot bulundu.
Yaklaşık 3 ton atık toplandı.
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