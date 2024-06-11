Ayvalık ilçesindeki adalarda 3 ton atık toplandı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:49

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:49

Ayvalık ilçesinde S.S. Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi girişimi TEMA Ayvalık Sorumluluğu, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi ve spor kulüplerinin desteğiyle adalarda temizlik çalışması yapıldı.

Dün 23 gezi teknesi ile 8 adaya giden 120 gönüllü, 6 saatlik temizlik sonucu yaklaşık 3 ton atık topladı.

Pınar, Yellice, Güneş, Yumurta, Taşlı, Büyük Maden ve Küçük Maden ve Karaada'da yaklaşık 6 saat süren temizli çalışmasında plastik ve cam atıkların yanı sıra 7 bot bulundu.

Yaklaşık 3 ton atık toplandı.