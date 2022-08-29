Ayvalık sakinleri isyanda: İşaret levhaları, spreyli boya saldırısına uğruyor

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:50

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Palabahçe, Macaron, Fethiye, Yeni Mahalle ve Sakarya mevkilerinde mahalle aralarında sürücüleri yanıltan kimliği belirsiz kişilerce boyanarak farklı yönlendirme yapar hale getirilmiş levhalar, bölge sakinlerini bıktırdı.

YENİSİNİ DE BOYUYORLAR

Levhalar, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipleri tarafından sürekli yenilense de, yenilenen her levhanın kısa bir süre sonra söz konusu meçhul kişilerce sprey boyalarla boyanarak yine eski hale getirildiği bildirildi.

Ayvalık Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin mahalle arasındaki işaret levhalarını sprey boyalarla boyayan meçhul kişilerin yakalanabilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden de destek istediği öğrenildi.

CEZALANDIRILMASINI İSTİYORLAR

Sprey boyalarla boyanarak farklı yönlere yönlendiren işaret levhalarının sürücüleri hiç bilmedikleri sokak aralarına götürdüğünü ve bu durumun özellikle semt pazarının kurulduğu perşembe günlerinde ara sokakların araç trafiğine geçit vermez hale geldiğini belirten yurttaşlar ise, işaret levhalarını boyayan kişi veya kişilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

Belediye yetkilileri ise sprey boyalı işaret levhalarını her defasında yenilemek zorunda kaldıkları için ekonomik açıdan da kamunun zarar gördüğüne işaret ediyorlar.