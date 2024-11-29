Ayvalık’ta 1’i çocuk 18 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollara Yunanistan’ın Midilli Adası’na (Lesvos) geçmek isteyen 1’i çocuk olmak üzere toplam 18 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ege Denizi’nde Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan TCSG-28 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içinde biri çocuk toplam 18 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen kaçak göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Haklarında yasal işlemler başlatılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
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