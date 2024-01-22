Ayvalık'ta fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli tekne sürüklenerek karaya oturdu.
Ayvalık'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına zor anlar yaşattı.
Hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle halatı kopan 'Sim' adlı yelkenli tekne Sefa-Çamlık mevkisinde karaya oturdu.
Yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!