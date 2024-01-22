Ayvalık'ta fırtına: Yelkenli tekne karaya oturdu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle halatı kopan yelkenli tekne sürüklenerek karaya oturdu.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:50
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Ayvalık'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına zor anlar yaşattı.

Hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle halatı kopan 'Sim' adlı yelkenli tekne Sefa-Çamlık mevkisinde karaya oturdu.

Yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.


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