Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:50

Güncelleme: 19.01.2024 - 16:57

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00, 09.00, 13.00, 19.00 seferleri, Gökçeada hattında ise saat 07.00, 11.00, 17.00 seferleri iptal edildi.