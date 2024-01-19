Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00, 09.00, 13.00, 19.00 seferleri, Gökçeada hattında ise saat 07.00, 11.00, 17.00 seferleri iptal edildi.
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