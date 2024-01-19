İstanbul Valiliği 'saat' vererek uyardı: Marmara için fırtına alarmı!
İstanbul Valiliğince, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
#Meteoroloji'den alınan bilgiye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 19, 2024
??Marmara’da rüzgarın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
??Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/LhzJFc6ANv@meteoroloji_twi pic.twitter.com/TLVRxP4cE4
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