İstanbul Valiliği 'saat' vererek uyardı: Marmara için fırtına alarmı!

İstanbul Valiliğince, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 19:47
İstanbul Valiliği 'saat' vererek uyardı: Marmara için fırtına alarmı!
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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