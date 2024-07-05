Ayvalık’ta iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık Adliye binası yakınında bulunan Ayvalık Belediyesi’ne ait araç parkı önünde ticari bir panelvan ile bir otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle panelvanın takla attığı kazada her iki aracın sürücüleri de yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar oluştu.
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