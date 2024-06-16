Ayvalık'ta sahile erişimi engelleyen kaçak yapıların yıkımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sahillere erişimin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan "Denizler Halkındır" projesi kapsamında Balıkesir Ayvalık'ta kaçak yapıların yıkımına başlandı.

AA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:25
Ayvalık'ta sahile erişimi engelleyen kaçak yapıların yıkımına başlandı
Abone Ol google-news

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit verilmediği vurgulandı.

Yurttaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, "Ekipler, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı" bilgisi paylaşıldı.

İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde tonoz sistemi, çit, parmaklık ve tel örgü yaptırdığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alandaki izinsiz yapının yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde, Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı, Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek."


Ayvalık haberleri ayvalık belediyesi haberleri ayva haberleri

İlgili Haberler

AYVALIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

AYVALIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Ayvalık ilçesindeki adalarda 3 ton atık toplandı

Ayvalık ilçesindeki adalarda 3 ton atık toplandı
AYVALIK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

AYVALIK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler