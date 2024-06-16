Ayvalık'ta sahile erişimi engelleyen kaçak yapıların yıkımına başlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sahillere erişimin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan "Denizler Halkındır" projesi kapsamında Balıkesir Ayvalık'ta kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit verilmediği vurgulandı.
Yurttaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen açıklamada, "Ekipler, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı" bilgisi paylaşıldı.
İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde tonoz sistemi, çit, parmaklık ve tel örgü yaptırdığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alandaki izinsiz yapının yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde, Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı, Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek."
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