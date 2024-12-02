Ayvalık'ta 'kaçak göçmen' operasyonu: 41 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık'ta 'kaçak göçmen' operasyonu: 41 kişi kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:21

Ayvalık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

26'SI ÇOCUK...

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, bottaki 26'sı çocuk 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

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