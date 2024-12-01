Edirne'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 20 kişi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: #EDirne #göçmen #düzensiz göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad'dan ilk açıklama!
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- HTŞ ve tesadüf!
- 27 milyar TL'lik servet çöpe gitmişti...
- Erdoğan eleştiride bulunmuştu...
- Başlarından vurulmuş halde bulunmuşlardı