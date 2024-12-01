Edirne'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 20 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 20 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:32

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #EDirne #göçmen #düzensiz göçmen

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