Ayvalık'ta ölü yunus kıyıya vurdu
Balıkes Ayvalık ilçesinde dalış eğitmeni Uygar Tür, kıyıya vurmuş ölü yunus buldu.
Dalış eğitmeni Uygar Tür, Yumurta Adası kıyısında 2 metre uzunluğunda bir yunus gördü.
Hareketsiz yatan yunusun öldüğünü fark eden Tür, bir yara izi de tespit etti. Yunusun ağzındaki yara izinin kaya sürtünmesi sonucu olabileceğini belirten Tür, kesin ölüm nedeninin otopsinde belli olacağını söyledi.
Ölü yunus ise yetkililere bildirildi.
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