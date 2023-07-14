Ayvalık'ta ölü yunus kıyıya vurdu

Balıkes Ayvalık ilçesinde dalış eğitmeni Uygar Tür, kıyıya vurmuş ölü yunus buldu.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:21
Ayvalık'ta ölü yunus kıyıya vurdu
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Dalış eğitmeni Uygar Tür, Yumurta Adası kıyısında 2 metre uzunluğunda bir yunus gördü.

Hareketsiz yatan yunusun öldüğünü fark eden Tür, bir yara izi de tespit etti. Yunusun ağzındaki yara izinin kaya sürtünmesi sonucu olabileceğini belirten Tür, kesin ölüm nedeninin otopsinde belli olacağını söyledi.

Ölü yunus ise yetkililere bildirildi.


Ayvalık Yunus

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