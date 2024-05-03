Aziz Çelik’ten Nevşin Mengü'ye '1 Mayıs' tepkisi: 'Keşke araştırsaydınız!'
İstanbul Valisi Davut Gül’ün “1 Mayıs’ta Taksim için izin istenmedi” şeklindeki sözlerini kamuoyuna aktaran gazeteci Nevşin Mengü’ye, Prof. Dr. Aziz Çelik’ten yanıt geldi. DİSK’in Taksim için yaptığı yazılı başvurunun ekran görüntüsünü paylaşımına ekleyen Çelik, “Keşke araştırsaydınız!" dedi.
Prof. Dr. Aziz Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül’ün 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasıyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Nevşin Mengü’ye yanıt verdi.
Mengü, yaptığı paylaşımda, “İstanbul Valisi Davut Gül ile konuştum. Gül, kendilerine yapılan izin başvurusunda Taksim’den bahsedilmediği sadece Saraçhane’de mitingin belirtildiği, polisin de buna göre önlem aldığını söyledi” ifadelerini kullanmış ve “Elçiye zeval olmaz” demişti.
"KEŞKE ARAŞTIRSAYDINIZ!"
Çelik ise Mengü’nün paylaşımını alıntılayarak, “Nevşin Hanım, keşke Vali Beyin bu acayip iddiası karşısında Taksim'de 1 Mayıs için Valiliğe bir başvuru yapılıp yapılmadığını araştırsaydınız!” yanıtını verdi.
DİSK tarafından 25 Nisan tarihinde Valiliğe Taksim için yazılı başvuru yapıldığını belirten Çelik, bu başvurunun ekran görüntüsünü paylaştı.
Çelik, Mengü’ye yaydığı yanlış bilgiyi düzeltme çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:
“Keşke araştırsaydınız! Keşke Valin Beyin bu tuhaf ve gerçek dışı iddiasını teyit etseydiniz! Böylece gerçek dışı ve yanıltıcı bir bilgiyi kamuoyuna taşımamış olurdunuz. Elçiye zeval olmaz ama siz gazetecisiniz. Vali sizi siz de kamuoyunu yanıltmış oldunuz. Hala geç değil! Sözünü ettiğim bu yazılara ulaşıp Vali Beyin bu gerçek dışı iddiasını düzeltebilirsiniz.”
Nevşin Hanım,— aziz çelik (@EmeginHalleri) May 3, 2024
Keşke Vali Beyin bu acayip iddiası karşısında Taksim'de 1 Mayıs için Valiliğe bir başvuru yapılıp yapılmadığını araştırsaydınız!
DİSK tarafından 24.4.2024 tarihinde Valiliğe yazılı bir Taksim başvurusu yapıldı mı? Valilik 25.4.2024 tarihinde üç sayfalık resmi bir… https://t.co/9kW9UANCTZ pic.twitter.com/rhzNFZLVBT
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