22.04.2026 10:10:00
Batuhan Serim
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası’nda savcı mütalaasını açıkladı... 3 isim için tahliye talebi

Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 16’sı tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası, üçüncü duruşma günüyle devam ediyor. Tutukluluklara ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı; Gülşah Ocak, Ferit Tutşi ve Çağdaş Ateş’in tahliyesini talep etti.

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan ara değerlendirme ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verildi. Celse aradında ise, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu. 

Dava; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluğu ile görülmeye devam ediyor. 

3 İSİM İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Bugün duruşmanın başlamasıyla birlikte savcı tutukluluklara ilişkin mütalaasını verdi. Duruşma savcısı, tutukluluğa ilişkin mütalaasında; Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi'nin tahliyesini talep etti.

İlgili Haberler

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası... Savcı yarın tutukluluklara ilişkin talebini açıklayacak Hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen, davaya adını veren ve “suç örgütü lideri” olduğu iddiasına karşın Aziz İhsan Aktaş’ın tutuksuz, CHP’li belediye başkanlarının tutuklu yargılandığı davada ikinci gün tamamlandı. Duruşma savcısı yarın tutukluklara ilişkin mütalaasını açıklayacak. Avukatların beyanlarının yetişmesi halinde, Mahkeme Başkanının yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.
Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşma 'gergin' bitti... Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sözleri güne damga vurdu: 'Yalancılar dışarıda, bizler içerideyiz!' 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci duruşması bugün Silivri’de görüldü. İlk savunmayı, etkin pişmanlıktan yararlanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay yaptı. Korzay, "Şüphem var ama gözümle görmedim" dedi. Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Mahkeme Başkanı arasında gerginlik yaşandı. İşte bugünkü duruşmada yaşananlar...
'Aziz İhsan Aktaş'a adliyede sigara izni' iddiası: Başsavcılık açıklama yaptı Silivri'de görülen 'Aziz İhsan Aktaş' davası sırasında, “kapalı alanda sigara içmesine izin verildiği” iddiaları tartışma yarattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddiaları yalanlayarak Aktaş'ın "güvenlik" gerekçesiyle merdiven boşluğunda bekletildiğini ve sigara izni verilmediğini açıkladı.