Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası’nda savcı mütalaasını açıkladı... 3 isim için tahliye talebi

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan ara değerlendirme ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verildi. Celse aradında ise, eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.

Dava; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluğu ile görülmeye devam ediyor.

3 İSİM İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Bugün duruşmanın başlamasıyla birlikte savcı tutukluluklara ilişkin mütalaasını verdi. Duruşma savcısı, tutukluluğa ilişkin mütalaasında; Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi'nin tahliyesini talep etti.