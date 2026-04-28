Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 5'inci duruşma günü: Aktaş’ın avukatları mahkemeye bilirkişi raporu sundu

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti. Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.

Son olarak geçtiğimiz çarşamba günü, tutukluluklara ilişkin ara karar kuran Mahkeme Başkanı; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi.

YARGILAMA SİLİVRİ'DE SÜRÜYOR

Yargılama; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü tahliye dilen isimler arasında yer alan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da Silivri’de.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN AKTARIYOR

İşte duruşmada anbean yaşananlar...

11.10 | “BAŞKA HANGİ DOSYANIZDA SAVCILIK SUÇ UYDURMA GAYRETİNDE BULUNUYOR?”

Duruşma, avukatların esasa ilişkin savunmalarıyla devam ediyor. İlk olarak Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin avukatı söz aldı.

Daha sonra, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın avukatı, “Sonradan dosyaya eklenmişiz. Yapmak için yapmışlar. İddianamenin kabul olup olmayacağı belli değilken biz iddianameyi WhatsApp gruplarında gördük,’oradan alıp okuyalım’ dedik. Başka hangi dosyanızda savcılık suç uydurma gayretinde bulunuyor? Bunu titizlikle incelemenizi rica ediyoruz” diyerek soruşturma sürecine ve Kayhan hakkındaki suçlamalara itiraz etti.

10.50 | MAHKEMEYE BİLİRKİŞİ RAPORU

Suç örgütü olduğu iddiasıyla 704 yıla kadar hapis istemine karşın tutuksuz yargılanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın avukatları, “Belediyelerde kamu zararı oluşmadığına” dair hazırlanan bilirkişi raporunu Mahkemeye sundu. Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, raporun dosyaya ekleneceğini ifade etti.

Aziz İhsan Aktaş’ın avukatlarının mahkemeye sunduğu uzman mütalaasında, MASAK ve vergi denetim raporlarında yer alan suçlamaların aksine şirket faaliyetlerinin ticari hayatın olağan akışıyla uyumlu olduğu ve kamu zararına yol açmadığı savunuldu.

Raporda; şirketin gelirlerinin büyük bölümünün akaryakıt ve hizmet satışlarından elde edildiği, işlemlerin banka kayıtları ve resmi belgelerle uyumlu olduğu, para hareketlerinin “suç geliri” olarak nitelendirilemeyeceği belirtildi.

Uzman değerlendirmesinde, MASAK raporunda yer alan “örgütlü yapı, sahte fatura ve suç geliri” iddialarının teknik olarak desteklenmediği, şirketler arasındaki ticari ilişkilerin gerçek mal ve hizmet akışına dayandığı ifade edildi.

Ayrıca ihalelere ilişkin değerlendirmede, süreçlerin piyasa koşullarına uygun olduğu, elde edilen gelirlerin ticari faaliyet kapsamında bulunduğu ve “ihaleye fesat karıştırma” veya “kamu zararı” iddialarını doğrulayan somut bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Raporda, şirketin yıllar içinde büyüyen cirosu ve işlem hacminin de suçtan değil ticari faaliyetlerden kaynaklandığı, finansal verilerin bu durumu desteklediği vurgulandı.