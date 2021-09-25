Aziz Sancar'dan Erdoğan’a uçak yanıtı: Benim sizin gibi uçağım yok
TEKNOFEST'te katılan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisini Birleşmiş Milletler'e davet eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıt dikkat çekti.
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, dün TEKNOFEST’in gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı’na geldi. Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nin mezuniyet töreni öncesi basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Prof. Dr. Sancar, “Ben buraya Türk dünyasına bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.
“BENİM SİZİN GİBİ UÇAĞIM YOK, HER YERE GİDEMEM”
Gelecek Nobellerin TEKNOFEST’te çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Sancar, “Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler’e davet etmişti. Ben de ‘Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem. Ancak TEKNOFEST’te kesin geleceğim ve sizinle ödüllüleri vermeye katılacağım’ dedim” şeklinde konuştu.
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