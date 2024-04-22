Eskişehir’de zincirleme trafik kazası: 6’sı ağır 10 yaralı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:30

Güncelleme: 22.04.2024 - 07:32

Bölgesel Amatör Amatör Lig 6.Grup’ta Polatlı Belediyespor Eskişehir’de, Eskişehirspor’la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından, Ankara’nın Polatlı ilçesine taraftarları taşıyan Samet Işık (28) idaresindeki 06 HO 1018 plakalı minibüs, Sivrihisar-Polatlı kara yolunun Bademlik mevkisine geldiğinde aynı istikamette ilerleyen Sakine Özpamuk (46) yönetimindeki 06 BAA 219 plakalı otomobille çarpıştı.

Taraftar grubunun bulunduğu minibüse eşlik eden trafik ekibinin kazası yolda güvenlik önlemi alıp kaza için tutanak hazırladığı sırasında, Burcu Özdemir kontrolündeki 38 NT 934 plakalı otomobil, yol kenarında duraklayan ekip otosuna, minibüse ve kaza sonrası minibüsten inerek yol kenarında bekleyen taraftar grubuna çarptı.

Toplamda 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında Birol Akal, Eyüphan Yamanoğlu, Gülsarı Özpamuk, Miyase Kefkir, Sakine Özpamuk, Aydın Özdemir, Mustafa Güneş ve Burcu Özdemir yaralandı.

6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Birol Akal, Eyüphan Yamanoğlu, Gülsarı Özpamuk, Miyase Kefkir, Sakine Özpamuk ve Mustafa Güneş’in durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından karayolun kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.