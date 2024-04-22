Eskişehir'de 6 bin araca 12 milyon TL trafik cezası kesildi

Eskişehir’de polis ve jandarma ekipleri tarafında yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 97 araç kontrol edilirken, 6 bin 101 araca 12 milyon 781 bin TL para cezası yazıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:43
Eskişehir'de 6 bin araca 12 milyon TL trafik cezası kesildi
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 15 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, polis ekiplerince 15 bin 680 jandarma ekiplerince 5 bin 417 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 6 bin 101 araç sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 12 milyon 781 bin 630 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde toplamda 284 araç trafikten men edilirken, polis ekipleri tarafından 1’i ölümlü, 47’si yaralanmalı, 63’ü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.


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