Baba ve oğul, at kestikleri iddiasıyla yine gözaltına alındı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde daha önce at kestikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Ali D. ile oğlu Ahmet D.'nin yaşadıkları eve jandarma tarafından baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada alt kattaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilo at eti ele geçirilirken, baba ve oğul gözaltına alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali D. ile oğlu Ahmet D.´nin at keserek etlerini piyasaya sürdüğünü belirledi. 7 Kasım günü Gölyaka ilçesi Kemeryanı Köyü´ndeki eve düzenlenen baskında 20 atın kesildiği belirlendi. Gözaltına alınan Ali D. ile oğlu Ahmet, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Baba ve oğlunu takibe alan jandarma ekipleri, bugün yine evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilo at eti bulundu. Ayrıca evin avlusunda yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı bu çukurun içerisinde yine atlara ait olduğu değerlendirilen iç organların ve kemiklerin gömüldüğü tespit edildi.
Depoda tespit edilen etler, Gölyaka Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alındıktan sonra mühürlendi. Çukurda bulunan iç organlar ve kemikler için Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Ali D. ve Ahmet D. gözaltına alındı.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti
- 'Damat'a yakın isim! İşte yeni bakan
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Ahmet Hakan'dan Arınç'a yanıt: Kaset faresi dostların...
- Mansur Yavaş'tan ikinci açıklama
- Millet İttifakı'nda deprem
- AKP’deki 'casuslar' kim?
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Bir zam da sigaraya
- Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı