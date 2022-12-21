Babacan'dan gençlere: KYK yurtlarındaki giriş çıkış saati uygulamasını kaldıracağız
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında uygulanan giriş çıkış saati uygulamasını kaldıracaklarını söyledi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bugün partisinin Gençlik Eylem Planı’nı açıkladı. Babacan yaptığı konuşmasında, "KYK yurtlarındaki giriş-çıkış saati uygulamasını kaldıracağız. Gençlere güveneceğiz. 18 yaşına gelmiş. ‘Şu saatte gel, bu saatte çık’ diye bir şey yok. Bunlar eski zihin dünyasının ürünü." ifadelerini kullandı.
KYK'de mevcut olarak uygulanan sisteme göre, öğrenciler yurtlardan sabah en erken 06.00'da çıkabiliyor. Yurda en son giriş saati ise 23.00.
Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler uyarı cezası alıyor. Ancak öğrenciler kurala uymadıkları durumda yurttan atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
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