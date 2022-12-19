Ali Babacan'dan HDP açıklaması: Hukuksuzluğu reddediyorum

19 Aralık 2022 Pazartesi, 18:00

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın katılımıyla HDP Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde yapılmak istenen basın açıklamasının Kadıköy Kaymakamlığı tarafından alınan yasak kararı gerekçesi ile kolluk kuvvetleri tarafından abluka altına alınmasına tepki gösterdi.

Babacan, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

“Bir siyasi parti genel başkanının, kendi ilçe binasına girerken engellenmesi kabul edilemez. HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'a ve partili arkadaşlarına yapılan hukuksuzluğu reddediyorum. Demokratik siyasete engel olmak alışkanlık haline getirilemez. İzin vermeyeceğiz.”