Babacan'dan Yavaş'a taziye ziyareti

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, kardeşini yitiren ABB Başkanı Mansur Yavaş'a taziye ziyaretinde bulundu.

ANKA
11 Kasım 2021 Perşembe, 17:10
Babacan'dan Yavaş'a taziye ziyareti
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş dün yaşamını yitirmişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kardeşi Sabri Yavaş’ı kaybeden ABB Başkanı Mansur Yavaş’a taziye ziyaretinde bulundu. Babacan, Yavaş’a başsağlığı dileklerini iletti.


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