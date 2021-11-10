Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş, son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş (56), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 1,5 yıldır kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah yaşamını yitirdi.
Sabri Yavaş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak, memleketi Beypazarı ilçesine götürüldü.
Sabri Yavaş için ikindi namazı sonrası Cemil Ercan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Başkan Yavaş, taziyeleri kabul etti.
Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.
Kılıçdaroğlu ve Akşener de Mansur Yavaş'a taziye dileğinde bulundu. Sabri Yavaş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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