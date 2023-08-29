Babalarının ölümünden sorumlu tuttular: Evini yaktılar!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası ölen şahsın çocukları babalarının ölümünden sorumlu tuttukları amcalarının evini ateşe verdi.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:26
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Edinilen bilgiye göre olay, Pazar günü Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Hasan Atmaca’nın (54) kullandığı otomobile, Eyüp Nebi Kavşağı’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. 

Saldırıda sürücü Hasan Atmaca yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EVİNİ YAKTILAR

Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatırken iddiaya göre saldırıda ölen Hasan Atmaca’nın çocukları, amcaları Sabri Atmaca’nın evini ateşe verdi. Amcaları yaşadığı bir husumet nedeniyle babaları Hasan Atmaca’nın öldürüldüğünü iddia eden şüphelilerin Hürriyet Mahallesi’ndeki evi yaktığı belirtildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Hasan Atmaca’yı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.


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