Babası, 17 yaşındaki Berat'ı keserle katletmişti: Acı ayrıntı ortaya çıktı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 15:55

Güncelleme: 16.02.2025 - 15:55

Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta dün saat 10.00 sıralarında meslek lisesi öğrencisi Berat Akbulut, sabah saatlerinde annesi Şemsi Akbulut ile tartıştı.

İddiaya göre Berat Akbulut, annesini darbetmeye kalkıştı. Bu nedenle Berat Akbulut ile beton santralinde işçi olarak çalışan babası Nihat Akbulut arasında kavga çıktı.

BAŞINA KESERLE VURDU

Kavga sırasında Nihat Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Yaralanan Berat Akbulut, kanlar içinde yere yığıldı.

17 YAŞINDAKİ BERAT KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Berat Akbulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Nihat Akbulut, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akbulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ACI AYRINTI ORTAYA ÇIKTI: AİLENİN TEK ÇOCUĞUYMUŞ

Şemsi ve Nihat Akbulut çiftinin tek çocuğu olan Berat Akbulut ise Niksar’a bağlı Kaşıkçı köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.