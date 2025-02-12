Tokat'ta faciadan dönüldü: PTT aracına tren çarptı!
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Çamdere köyünde posta dağıtımı yapan PTT aracına tren çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
PTT aracını kullanan R.Ş., sabah saatlerinde köyde posta dağıtımı yapmak için hemzemin geçidi kullanmak istedi.
Bu sırada demir yolundan gelen tren kargo aracına çarptı. Kazada R.Ş. başından ve ayağından yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay terine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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