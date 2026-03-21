Babası açıkladı: Rojin Kabaiş'in cep telefonu Çin'e gönderilecek

Babası açıkladı: Rojin Kabaiş'in cep telefonu Çin'e gönderilecek

21.03.2026 09:28:00
Babası açıkladı: Rojin Kabaiş'in cep telefonu Çin'e gönderilecek

Şüpheli ölümü ile Türkiye'yi sarsan Rojin Kabaiş'in cep telefonu Çin'e gönderilecek. Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, İspanya'dan geri gelen cep telefonunun şifresinin kırılması amacıyla Çin'e gönderileceğini söyledi.

Kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nün kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

İncelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderilen Kabaiş'in cep telefonuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yapılan açıklamada cihaza erişim sağlanamadığı belirtildi.

ÇİN'E GÖNDERİLECEK

Sabah gazetesinin aktardığına göre, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş kızının cep telefonunun Çin'e gönderileceğini açıkladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan gerekli yazışmaların tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Kabaiş, "Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek. Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi" şeklinde konuştu.

Rojin'in yurttan çıkarken son görüntülerinde elinde cep telefonu olduğuna dikkat çeken baba Nizamettin Kabaiş, "Cep telefonun açılması çok önemli olacaktır. Soruşturmanın seyrini değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Tehdit soruşturması başlatılmıştı... Rojin Kabaiş’in babasından yetkililere kritik çağrı!
Tehdit soruşturması başlatılmıştı... Rojin Kabaiş’in babasından yetkililere kritik çağrı! Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, 7 aydır tehdit mesajları geldiğini belirterek, "Devletten rica ediyorum. Can güvenliğimiz yoktur. Bize sahip çıksınlar" dedi.
Aylin Nazlıaka'dan 'Rojin Kabaiş' çağrısı: 'Yetkililer derhal harekete geçmeli'
Aylin Nazlıaka'dan 'Rojin Kabaiş' çağrısı: 'Yetkililer derhal harekete geçmeli' CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "Tehdit aldığını söyleyerek yardım isteyen Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra için uyarıda bulunmuştuk. Ve bugün onlar hayatta değil. Şimdi aynı uyarıyı Rojin Kabaiş’in babası için yapıyoruz. Yarın çok geç olabilir. Hemen şimdi gereğini yapın! Yetkilileri derhal harekete geçmeye, Rojin Kabaiş’in ailesinin güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı
Rojin Kabaiş'in adalet arayışını konu alan 'Kırık Terazi' belgeseli, Diyarbakır'da gösterime girdi
Rojin Kabaiş'in adalet arayışını konu alan 'Kırık Terazi' belgeseli, Diyarbakır'da gösterime girdi Rojin Kabaiş’in yaşamını ve şüpheli ölümünün ardından yürütülen adalet arayışını konu alan “Kırık Terazi” belgeselinin gösterimi Diyarbakır’da yapıldı.