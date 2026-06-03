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Babası kurultay davasında itirafçı olmuştu: Kılıçdaroğlu’nun MYK’sindeki Ahmet Hakan Uyanık tepki çekti

Babası kurultay davasında itirafçı olmuştu: Kılıçdaroğlu’nun MYK’sindeki Ahmet Hakan Uyanık tepki çekti

3.06.2026 11:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Babası kurultay davasında itirafçı olmuştu: Kılıçdaroğlu’nun MYK’sindeki Ahmet Hakan Uyanık tepki çekti

Kurultay davasında itirafçı olan Veysel Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde yer alması tartışma konusu oldu. Çok sayıda kişi Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çıkışını hatırlatarak "İtirafçının oğluna görev verip arınma lafları etmek çelişkili olmuyor mu?" yorumunda bulundu.
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Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıklanan Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) listesinin yankıları sürüyor.

Listede en dikkat çekici isimlerinde başında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda itirafçı olan Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık yer alıyor.

Polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programının yapıldığı gün yaşanan arbedede korumalar tarafından tartaklanan Ahmet Hakan Uyanık, 'Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' oldu.

GÖREVLENDİRME KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Daha önce "mutlak butlan" kararı sonrası Parti Meclisi (PM)listesinde de yer alan Uyanık'ın MYK listesinde bulunması büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' açıklamasına dikkat çekerek "Arınma bu kişilerle mi olacak?" yorumunda bulundu.

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İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #itiraf #MYK

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