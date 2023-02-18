Babasına sinirlenip yumruk attığı cam atardamarını kesti, kan kaybından öldü

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 10:05

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 10:09

Sakarya'nın Ferizli ilçesinin Gölkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evli ve 1 çocuk babası Volkan Duman, dün gece saatlerinde babası Bayram Duman ile tartıştı.

Sinirlenen Volkan Duman, cama yumruk attı. Bu sırada Duman’ın atardamarı kesildi.

Ferizli Devlet Hastanesi’ne götürülen Volkan Duman, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Volkan Duman doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



