Babasına sinirlenip yumruk attığı cam atardamarını kesti, kan kaybından öldü
Sakarya’nın Ferizli ilçesinde babasıyla tartışıp cama yumruk atınca atardamarı kesilen Volkan Duman, kan kaybından yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinin Gölkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evli ve 1 çocuk babası Volkan Duman, dün gece saatlerinde babası Bayram Duman ile tartıştı.
Sinirlenen Volkan Duman, cama yumruk attı. Bu sırada Duman’ın atardamarı kesildi.
Ferizli Devlet Hastanesi’ne götürülen Volkan Duman, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Volkan Duman doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?
- Alparslan Arslan cezaevinde ölü bulundu!
- Arınç YSK'ye yetki verdi!
- Haluk Levent'ten Deniz Akkaya'ya 'SBK' yanıtı
- Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti
- YÖK'ten üniversitelere ilişkin kararlar
- Can kaybımız artıyor!
- MTA Diri Fay Hattı Haritası güncellendi!
- Ağaoğlu'nun yıllar önceki itirafları yeniden gündem oldu
- Haluk Levent AHBAP’ı hedef alan trollere yanıt verdi