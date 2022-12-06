Babasını kaybetmişti... Özge Ulusoy'dan duygulandıran paylaşım

06 Aralık 2022 Salı, 10:12

Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası 73 yaşındaki emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Ulusoy'un ardından kızı Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.



KAZADAN GERİYE KALAN KIRIK SAAT...

Ünlü manken babasına ait kırık saati paylaştı. Ulusoy'un, kazanın gerçekleştiği tarihi ve 'Babacığım...' notu dikkat çekti.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR MESAJI

Ünlü manken, acılı gününde yanında olan herkese teşekkür ettiğini ifade eden bir paylaşım daha yaptı.

Ulusoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babamın ne kadar sevildiğini büyük bir gururla anladığım şu acılı günlerde bana attığınız binlerce mesajla ona layık bir evlat ve aile olduğumuzu da farketmemi sağladınız... Tanıyan tanımayan güzel mesajlarıyla yüreğimi serinleten hepinize kendim ve tüm ailem adına sonsuz teşekkür ederim. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin..."