Çankırı'da kan donduran cinayet: Tartıştığı babasını öldürüp sobada yaktı

Çankırı'da bir kişi, tartıştığı babasını bıçakla öldürüp baltayla parçaladıktan sonra sobada yaktı. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yapılan incelemede babanın cesedine ait bulgular poşetlerle evden çıkarılırken katil oğul yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 23:09
Çankırı'da kan donduran cinayet: Tartıştığı babasını öldürüp sobada yaktı
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Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Demirci, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ POŞETLERLE ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci’nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı. Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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