Eski damat katliam yaptı: Aynı aileden 4 kişiyi öldürdü! Valilikten açıklama geldi...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 09:08

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:41

Kent merkezine bağlı Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi’nde, M.M.T., yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol’un beldede bulunan baba evine giderek çocuğunu görmek istedi. Ancak burada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T, sokak ortasında eski eşi Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’ın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

M.M.T., aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak, saatlerce delil aradı.

Öte yandan, M.M.T. ve Havva Şenol’un çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.

VALİDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.M.T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Gözaltına alınan M.M.T.’nin jandarmada sorgusuna başlanacağı kaydedildi.