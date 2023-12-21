Babasının dairesini soydu: Soruşturma başlatıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda şahıs, babasına ait dairenin içindeki eşyaları sattı.

İHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:15
Babasının dairesini soydu: Soruşturma başlatıldı
Abone Ol google-news

Olay saat 13.00 de Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak’ta bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. 

Halit Ö.(74), dairesinin kapısını açtığında şoke oldu. Dairenin içinde eşyalarının olmadığını, oğlu Ali Ö.(46)’nün evde olduğunu fark etti. 

Baba, eşyalarının nerede olduğunu sordu. Oğlu eşyalarını sattığını söyleyince baba, polise şikayette bulundu. Evdeki eşyaları satan Ali Ö. gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa hırsızlık Baba baba oğul

İlgili Haberler

Aile sağlığı merkezini soydular!

Aile sağlığı merkezini soydular!
Cami kasasını soydu... Hırsızlık yöntemi şoke etti!

Cami kasasını soydu... Hırsızlık yöntemi şoke etti!
Akılalmaz yöntem: Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu

Akılalmaz yöntem: Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu

En Çok Okunan Haberler