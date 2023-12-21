Babasının dairesini soydu: Soruşturma başlatıldı
Bursa’nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda şahıs, babasına ait dairenin içindeki eşyaları sattı.
Olay saat 13.00 de Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak’ta bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi.
Halit Ö.(74), dairesinin kapısını açtığında şoke oldu. Dairenin içinde eşyalarının olmadığını, oğlu Ali Ö.(46)’nün evde olduğunu fark etti.
Baba, eşyalarının nerede olduğunu sordu. Oğlu eşyalarını sattığını söyleyince baba, polise şikayette bulundu. Evdeki eşyaları satan Ali Ö. gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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