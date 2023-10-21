Cami kasasını soydu... Hırsızlık yöntemi şoke etti!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 15:35

Güncelleme: 21.10.2023 - 15:38

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Cevat Paşa Camisi’nde dün saat 09.00 sıralarında hırsızlık olayı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; camiye gelen kimliği belirsiz şüpheli, çelik kasanın üzerindeki boşluktan atılan yardım paralarını, elindeki silikonu çakmakla ısıtarak çekmeye başladı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR!

Camiye gelen kişiyi fark edince kendisini yere atarak uyuyormuş gibi davranan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlığı fark eden cami imamı, polise ihbarda bulundu. Görüntüleri izleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.