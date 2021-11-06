AKP'li başkan torpili böyle savundu: "Akrabam olup yoksul kimse olamaz mı?"

06 Kasım 2021 Cumartesi, 09:04

AKP'li Karakoçan Belediyesi’ne bağlı bir şirkete çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere 24 işçi alımı yapıldı. Ancak işçi alımında Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba’nın yeğeni ile birçok AKP’li meclis üyesinin akrabaları ve Adalet ve Kalkınma Partisi Karakoçan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tayyip Akbulut'a 'torpil' yapıldığı görüldü.

Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba ise sürecin hukuka uygun olduğunu belirtip akrabasının işe alınmasını "Benim akrabam olup yoksul olan kimse olamaz mı?" diyerek savundu.

Sözcü'de yer alan habere göre Ayhan Akbaba şunları söyledi:

“İşe alınan kişilerin birçoğu işe ihtiyacı olan gariban insanlar. Alınan kişilerin hiçbiri yönetici olarak alınmadı, hepsi çeşitli birimlerde işçi olarak alındı. Örneğin, iş başvurusu yapanlardan biri de amcamın oğlu kendisi de temizlik işlerine alınmış. Belediye meclisi üyesinin ya da benim akrabam olup yoksul olan kimse olamaz mı?”

Akrabasını işe alan AKP'li Akbaba, “Ben 2.5 yıldır hiçbir akrabamı belediyeye almadım. Yoksul olduktan sonra ve işe ihtiyacı olduktan sonra kimin akrabası olduğunun önemi yok. Kaldı ki gerçekten belediyede personel eksikliği sıkıntımız var” dedi.



