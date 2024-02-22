İzmir'de narenciye deposunda yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü!

Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:55

Güncelleme: 22.02.2024 - 14:55

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'ndeki narenciye deposunda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Oluşan dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Yangın, Selçuk ve Torbalı ilçesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği aktarıldı.