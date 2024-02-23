Konteyner yangınında 1 yaşındaki bebek yaralandı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bahçelik alandaki bir konteynerde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında 1 yaşındaki bebek yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde iddiaya göre, bahçelik bir alanda bulunan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralandı.
Yaralı bebeğin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı yangında konteyner ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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