Konteyner yangınında 1 yaşındaki bebek yaralandı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:20

Güncelleme: 23.02.2024 - 17:20

Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde iddiaya göre, bahçelik bir alanda bulunan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralandı.

Yaralı bebeğin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı yangında konteyner ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.