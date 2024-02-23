Konteyner yangınında 1 yaşındaki bebek yaralandı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bahçelik alandaki bir konteynerde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında 1 yaşındaki bebek yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:20
Konteyner yangınında 1 yaşındaki bebek yaralandı
Abone Ol google-news

Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi’nde iddiaya göre, bahçelik bir alanda bulunan konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralandı.

Yaralı bebeğin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı yangında konteyner ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Yeşilyurt haberleri Yangın haberleri itfaiye haberleri konteyner haberleri

İlgili Haberler

İspanya’da 14 katlı binada yangın: 7 yaralı

İspanya’da 14 katlı binada yangın: 7 yaralı
İzmir'de narenciye deposunda yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü!

İzmir'de narenciye deposunda yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü!
Bursa’da mobilya imalathanesinde korkutan yangın!

Bursa’da mobilya imalathanesinde korkutan yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

'Bu hesabı herkes vermek zorunda' demişti: Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!

İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!
Bilim insanları '6 Şubat depremi'ni araştırdı: 'Bu bölgelerden uzak durulmalı!'

Bilim insanları '6 Şubat depremi'ni araştırdı: 'Bu bölgelerden uzak durulmalı!'
Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı
Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı... Hayatında ilk kez gemiye binmiş

Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı... Hayatında ilk kez gemiye binmiş
Biden hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Navalni’nin ailesi ile görüştü: ‘Vazgeçmeyecek!’

Biden hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Navalni’nin ailesi ile görüştü: ‘Vazgeçmeyecek!’
Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama
Yeni Superman filmi ‘Superman: Legacy’ filminden ilk kare yayınlandı!

Yeni Superman filmi ‘Superman: Legacy’ filminden ilk kare yayınlandı!