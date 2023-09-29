Babasının otomobilini sollamak isterken kaza yaptı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, minibüs ile babasının kullandığı otomobili sollamak isteyen Şahin Ayık, kazaya neden oldu. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Beypazarı karayolunun Ankara istikametinin 14'üncü kilometresinde meydana geldi.
Şahin Ayık, kullandığı 06 BVD 174 plakalı minibüs ile babası Murat Ayık yönetimindeki 48 AED 121 plakalı otomobili sollamak isterken kazaya neden oldu.
Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler baba- oğul ile minibüste bulunan Ş.S., E.S., A.S. ve P.A., hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- Demet Akbağ'dan 'ayrılık' kararı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı!
- Kadın yazar eski eşini öldürdü!
- Stoklar neredeyse tükenme noktasına geldi!
- ‘Filenin Sultanı’ evlendi: Nikahı Tunç Soyer kıydı
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- Mülteci parası İslami oyunlara