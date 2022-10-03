Çanakkale'de işçileri taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 18:01
Çanakkale'de işçileri taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde ceviz toplamaya giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çan'ın Yaykın köyünden Derenti köyündeki Taş Ocakları Mevkisinde bulunan tarlaya ceviz toplamaya giden Lütfü Mert idaresindeki traktör, yoldan yaklaşık 5 metre aşağıya devrildi.

Kazada, sürücü Mert olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Çan Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 


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