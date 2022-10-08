İzmir'de dehşete düşüren olay: 1 yaşındaki bebek traktörün altında ezilerek can verdi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör tekerleğinin altında kalan 1 yaşındaki yabancı uyruklu bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ödemiş'e bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkiinde bulunan bir hayvan çiftliğinde 5 Ekim tarihinde, Suriye uyruklu H.H.'nin kullandığı ve arkasında yem karma makinesi olan traktör ters manevra yaptı.
KURTARILAMADI
Bu sırada H.H.'nin 1 yaşındaki bebeği Ayşegül El Hamidiye tekerleğin altında kaldı. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirilirken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen bebek, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayşegül El Hamidiye, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, bebeklerinden acı haberi alan aile yasa boğuldu.
Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapılırken, sürücü H.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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