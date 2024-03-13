Babasıyla arbedede tabancayla vurulan oğul öldü

İzmir'de babası ile çıkan arbedede tabanca ile vurulan Harun Kıyak, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:25
Babasıyla arbedede tabancayla vurulan oğul öldü
Abone Ol google-news

Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Harun Kıyak ile babası A.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Harun Kıyak, babası A.K.'nin üzerine kılıç ve bıçakla yürüdü. Çıkan arbede Harun Kıyak, tabanca ile vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak, kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli baba, ilk ifadesinde, kendisine kılıç ve bıçakla saldıran oğlunun arbede sırasında tabanca ile vurulduğunu söyledi. Arbedede yaralandığını da ifade eden A.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bornova haberleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi haberleri

İlgili Haberler

Kayıp bebeği ölmek üzereyken bulundu: Cinayetle suçlandı

Kayıp bebeği ölmek üzereyken bulundu: Cinayetle suçlandı
Sır cinayet... Evinde bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Sır cinayet... Evinde bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!
Maden ocağında iş cinayeti: Üzerine mermer bloğu düşen TIR şoförü hayatını kaybetti

Maden ocağında iş cinayeti: Üzerine mermer bloğu düşen TIR şoförü hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz
Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
AKP’li ismin mesajı ortaya çıktı: ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’

AKP’li ismin mesajı ortaya çıktı: ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’
Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek

Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek
Murat Ağırel belgeleriyle ortaya koydu: İşte 'para sayma' kumpasının perde arkası

Murat Ağırel belgeleriyle ortaya koydu: İşte 'para sayma' kumpasının perde arkası
Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
Türkiye Eros için adalet bekliyor: Savcıdan İbrahim Keloğlan için tutuklama talebi

Türkiye Eros için adalet bekliyor: Savcıdan İbrahim Keloğlan için tutuklama talebi
İran uyruklu şüpheli, midesi ve bağırsağında uyuşturucuyla yakalandı!

İran uyruklu şüpheli, midesi ve bağırsağında uyuşturucuyla yakalandı!