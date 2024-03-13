Sır cinayet... Evinde bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 08:47

Güncelleme: 13.03.2024 - 08:57

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan tek katlı evde saat 01.45 sıralarında iddiaya göre, Harun Kıyak'ın (35) oturduğu evden bağırarak yardım istemesi üzerine, komşuları Kıyak'ın evine gitti.

Eve giren komşuları, Kıyak'ı kanlar içerisinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanarak ağır yarandığını tespit ettikleri Kıyak'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Harun Kıyak'ı bıçaklayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.