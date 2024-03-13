Sır cinayet... Evinde bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Bornova'da, oturduğu evden bağırarak yardım isteyen Harun Kıyak, komşuları tarafından bıçaklanarak yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kıyak, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 08:47
Sır cinayet... Evinde bıçaklandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan tek katlı evde saat 01.45 sıralarında iddiaya göre, Harun Kıyak'ın (35) oturduğu evden bağırarak yardım istemesi üzerine, komşuları Kıyak'ın evine gitti.

Eve giren komşuları, Kıyak'ı kanlar içerisinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanarak ağır yarandığını tespit ettikleri Kıyak'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Harun Kıyak'ı bıçaklayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.


bıçak haberleri cansız beden haberleri İzmir haberleri komşu haberleri Soruşturma haberleri

İlgili Haberler

Köpek besleme kavgası cinayetle sonlandı

Köpek besleme kavgası cinayetle sonlandı
Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin yargılandığı 'külotlu çorap cinayeti' davasında yeni gelişme

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin yargılandığı 'külotlu çorap cinayeti' davasında yeni gelişme
Osmaniye'de dehşet: Kuzenlerin borç kavgası cinayetle bitti

Osmaniye'de dehşet: Kuzenlerin borç kavgası cinayetle bitti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
Manisa’da şok olay: Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı serbest bırakıldı

Manisa’da şok olay: Atatürk büstüne baltayla saldıran zanlı serbest bırakıldı
Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
Sindirimi kolaylaştıran ve serinleten: Meyan Şerbeti iftar sofralarında

Sindirimi kolaylaştıran ve serinleten: Meyan Şerbeti iftar sofralarında
CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…

Yeşilçam’ın yıldız oyuncusu Bahar Öztan’ın oğlundan sağlık durumuyla ilgili açıklama…
CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

CHP'ye 'para sayma' soruşturması: İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı