Baca tamiri yapan işçi, elektrik akımına kapıldı

Malatya'da, tekstil fabrikasının baca tamirini yaparken elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi Taner Bozkuş, itfaiye merdiveni ile indirilerek hastaneye götürüldü.

DHA
04 Ekim 2022 Salı, 17:24
Baca tamiri yapan işçi, elektrik akımına kapıldı
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Birinci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında, 4 Ekim Salı günü öğle saatlerinde; çatıda baca tamiri yapmaya başlayan Taner Bozkuş, elektrik akımına kapıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bulunduğu yere yığılan Bozkuş'u görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye erleri, yaralı Bozkuş'u, çatıdan indirip sağlık ekiplerine teslim etti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


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