Bacağı kırıldı! Beton fabrikasında 4 metreden düşen işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir beton fabrikasında yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Bacağı kırıldı! Beton fabrikasında 4 metreden düşen işçi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:47

İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi’nde dün saat 15.50 sıralarında; bir beton fabrikasında yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen işçi H.A. yaralandı.

BACAĞI KIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağı kırılan işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ

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