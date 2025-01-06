Adıyaman'da inşaat işçileri 'demir çubuklarla' birbirine girdi: 6 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan işçiler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da inşaat işçileri 'demir çubuklarla' birbirine girdi: 6 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:36

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde yapımı devam eden konutlarda işçiler arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı.

Kavgada işçiler taş, odun ve demir çubuklarla birbirlerine saldırdı.

6 İŞÇİ YARALANDI

Yaşanan olay sonrasında 6 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #inşaat

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