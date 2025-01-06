Adıyaman'da inşaat işçileri 'demir çubuklarla' birbirine girdi: 6 kişi yaralandı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konutlarda çalışan işçiler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde yapımı devam eden konutlarda işçiler arasında bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı.
Kavgada işçiler taş, odun ve demir çubuklarla birbirlerine saldırdı.
6 İŞÇİ YARALANDI
Yaşanan olay sonrasında 6 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Mülakat mülakat Cumhuriyeti yıkıyorlar
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Nejat İşler'in röportajı sosyal medyaya damga vurdu
- Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- Özel'den 'Suriye' resti: Boynumuzun borcu!
- 'Genç ve güzel' olan hastaları taciz etmişler!
- Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu