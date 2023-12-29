Bacağı mazgala sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı

Osmaniye’de bacağı mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:24
Bacağı mazgala sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı
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Olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan atık su mazgalına basan genç, bacağını mazgala sıkıştırdı.

Durumu fark eden yurttaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri başarılı çalışmayla bacağı sıkışan Ebubekir Demir isimli gencin bacağını mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Olay yerinde hazır bekletilen 112 ambulans ekibine teslim edilen Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen gencin yakınları ve arkadaşlarıysa duruma tepki gösterdi.


itfaiye osmaniye

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